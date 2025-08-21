PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss einen E-Scooter genutzt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat am 21.08.2025 um 12:40 Uhr ein 43-Jähriger aus der VG Rockenhausen, welcher in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung des Mannes konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss gleich mehrerer Betäubungsmittel steht. Ein entsprechender Vortest reagierte nämlich positiv auf Amfetamin, Metamfetamin und Cannabis. Daher wurde dessen E-Scooter vor Ort verschlossen und die Schlüssel des Schlosses sichergestellt. In der hiesigen Dienststelle musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Nun kommt auf diesen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

