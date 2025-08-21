PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogenbeeinflusster Fahrzeugführer ohne Führerschein

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 17:00 Uhr einen Pkw in der Asselheimer Straße in 67269 Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Auf Verlangen der Beamten konnte der 35-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein aushändigen. Er gab sofort selbst an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten konnten dies auch so recherchieren. Die Beamten konnten auch recherchieren, dass der Fahrzeugführer früher in Besitz von Fahrerlaubnissen war, welche ihm aber aufgrund von Verkehrsdelikten entzogen wurden. Zu alle dem stellten die Beamten noch fest, dass der Kontrollierte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, denn ein Urintest verlief positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Fahrzeugführer zwecks Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

