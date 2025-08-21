Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse
Grünstadt (ots)
Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 19:30 Uhr in der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt einen Pkw samt Anhänger einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass das Fahrzeuggespann eine zulässige Gesamtmasse von 5300 kg hatte, weshalb der Fahrzeugführer die Fahrerlaubnisklasse BE hätte besitzen müssen, was aber nicht der Fall war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.
