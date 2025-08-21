PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 19:30 Uhr in der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt einen Pkw samt Anhänger einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass das Fahrzeuggespann eine zulässige Gesamtmasse von 5300 kg hatte, weshalb der Fahrzeugführer die Fahrerlaubnisklasse BE hätte besitzen müssen, was aber nicht der Fall war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

