Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.08.2025 um 07:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Transporter ein am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Eine aufmerksame Passantin konnte lediglich ein Teilkennzeichen mit Heppenheimer Ortskennung ablesen. An dem BMW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Nun bitte die Polizei Neustadt/W. Personen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

