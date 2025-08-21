PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.08.2025 um 07:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Transporter ein am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Eine aufmerksame Passantin konnte lediglich ein Teilkennzeichen mit Heppenheimer Ortskennung ablesen. An dem BMW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Nun bitte die Polizei Neustadt/W. Personen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:01

    POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

    Dirmstein (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 19:00 Uhr im Erich-Otto-Weg in 67246 Dirmstein einen E-Scooter-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Zunächst wurde festgestellt, dass am E-Scooter ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht und der E-Scooter zum Zeitpunkt der Kontrolle ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:51

    POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss

    Grünstadt (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 14:30 Uhr einen Pkw in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten kurz nach Ansprache des Fahrzeugführers bei diesem Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der Verdacht bestätigte sich, da ein schließlich durchgeführter Urintest positiv ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:39

    POL-PDNW: Unfall zweier Radfahrer

    Haßloch (ots) - Dass die Grenzen zwischen Pech, Unachtsamkeit und fehlendem fahrerischen Können manchmal fließend sind mussten zwei Radfahrer auf dem Radweg entlang der L 532 von Haßloch nach Böhl gestern Nachmittag schmerzhaft erfahren. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Lenkerenden der beiden Räder mit der Folge, dass beide Radfahrer stürzten und sich bei dem Unfall verletzten. Während der 58-jährige Mann aus Böhl-Iggelheim zur weiteren Untersuchung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren