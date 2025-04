Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Festgenommener Randalierer, evtl. Sachbeschädigungen

Haßloch (ots)

Am 01.04. um 01.10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Haßloch telefonisch informiert, dass eine männliche Person auf dem Rathausplatz in Haßloch randalieren würde. Die kurz danach eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung konnte die Person, einen polizeilich schon bekannten Mann Anfang 30, antreffen. Er verhielt sich aggressiv, sprunghaft in seinem Handeln und hatte nach Zeugenangaben unter anderem mit dem Kopf und der Hand auf Gegenstände in seiner Umgebung und auf geparkte Pkw eingeschlagen oder gegen diese getreten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen, aus dem er am Morgen dann entlassen wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wg. Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 06324 933-0 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden. Gleiches gilt für Personen, die an Pkw oder anderen Gegenständen einen Schaden bemerkt haben, die mit dem Randalierer in dieser Nacht auf dem Rathausplatz in Verbindung gebracht werden können.

