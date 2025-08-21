PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall zweier Radfahrer

Haßloch (ots)

Dass die Grenzen zwischen Pech, Unachtsamkeit und fehlendem fahrerischen Können manchmal fließend sind mussten zwei Radfahrer auf dem Radweg entlang der L 532 von Haßloch nach Böhl gestern Nachmittag schmerzhaft erfahren. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Lenkerenden der beiden Räder mit der Folge, dass beide Radfahrer stürzten und sich bei dem Unfall verletzten. Während der 58-jährige Mann aus Böhl-Iggelheim zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, kam der 63-jährige Dudenhofener mit leichten Blessuren davon. Der Sachschaden an den Rädern wird mit ca. 200 Euro angenommen. Was genau der Grund für die Kollision war, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

