Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle
Grünstadt (ots)
Am Montag den 18.08.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Westring in 67269 Grünstadt Laser- Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurden verschiedene Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h erreichte ein Fahrzeugführer den Höchstwert von 63 km/h.
