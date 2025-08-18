PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Asselheimer Weinfest - bisheriges Resümee

Grünstadt-Asselheim (ots)

Das Asselheimer Weinfest vom 14.08. bis 18.08.2025 mit dem traditionell am Sonntag stattgefundenen Kerweumzug erfreute sich bisher einer sehr hohen Besucherzahl. Am Wochenende befanden sich zeitweise geschätzt bis zu 4000 Besucher vor Ort. Das Fest lief bisher insgesamt sehr friedlich ab. Es kam nur zu wenigen strafrechtlichen Sachverhalten, die polizeiliches Einschreiten nötig machten. Das Fest findet am heutigen Tage, unter anderem mit einem Schubkarchrennen, seinen Abschluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

