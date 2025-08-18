Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Asselheimer Weinfest - bisheriges Resümee

Grünstadt-Asselheim (ots)

Das Asselheimer Weinfest vom 14.08. bis 18.08.2025 mit dem traditionell am Sonntag stattgefundenen Kerweumzug erfreute sich bisher einer sehr hohen Besucherzahl. Am Wochenende befanden sich zeitweise geschätzt bis zu 4000 Besucher vor Ort. Das Fest lief bisher insgesamt sehr friedlich ab. Es kam nur zu wenigen strafrechtlichen Sachverhalten, die polizeiliches Einschreiten nötig machten. Das Fest findet am heutigen Tage, unter anderem mit einem Schubkarchrennen, seinen Abschluss.

