Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drei Schwerverletzte nach Verpuffung in mobiler Sauna

Gerolsheim (ots)

Am Samstag, 18.08.25, gegen 22.15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Grünstadt über eine Verpuffung in einer mobilen Sauna in Kenntnis gesetzt. Die mobile Sauna war auf einem privaten Gartengrundstück in Gerolsheim aufgestellt gewesen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich drei männliche Personen im Alter von 31,34 und 38 Jahren in der Sauna. Durch die Verpuffung erlitten diese nicht lebensgefährliche Verbrennungen. In der Folge wurden sie stationär in einem Ludwigshafener Krankenhaus aufgenommen. Zu den Hintergründen des Vorfalls, sowie die Ursache der Verpuffung liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

