Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Kokaineinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 17.08.2025 um 23:50 Uhr ein 25-Jähriger aus Neustadt/W., welcher mit seinem Mercedes in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Kokain, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf den 25-jährigen Fahrer ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

