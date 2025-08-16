Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und ohne Fahrerlaubnis
Grünstadt (ots)
Am Freitagabend wurde in der Bitzenstraße ein 49-jähriger Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass für den Fahrer eine Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis bestand. Er war somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.
Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnommen.
Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
