PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am Freitagabend wurde in der Bitzenstraße ein 49-jähriger Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass für den Fahrer eine Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis bestand. Er war somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Stawowy, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:19

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

    Herxheim am Berg (ots) - Am 15.08.2025 wurden zwischen 09:15 Uhr und 12:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt, wobei der Verkehr in Fahrtrichtung Grünstadt gemessen wurde. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt 15 Verstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 53 km/h, bei erlaubten 30 km/h, unterwegs war. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:03

    POL-PDNW: Versuchte Flucht vor Polizeistreife

    Grünstadt (ots) - Am Donnerstag den 14.08.2025 wollte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 18:00 Uhr in der Uhlandstraße in 67269 Grünstadt einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Rollerfahrer gab aber sofort Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Die Beamten konnten erkennen, dass am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Nacheile verloren die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren