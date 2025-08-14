Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf der A61: Drei Fahrzeuge beteiligt - zwei Personen verletzt

A61 Gem. Mutterstadt (ots)

Ein 56-Jähriger Skoda Fahrer fuhr auf der linken Fahrbahn der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Vor ihm Befand sich ein 25-Jähriger Audi Fahrer. Dieser musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der 56-Jährige Skoda Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des Audi Fahrers. Aufgrund der Kollision wurde der Audi auf dem vor sich befindlichen PKW aufgeschoben. Bei dem Audi sowie dem Skoda dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden anzunehmen sein. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Der 56-Jähriger Skoda Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Auch der 25-Jährige Audi Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine naheliegende Klinik verbracht. Neben mehreren Krankenwägen und der Feuerwehr wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Polizei sowie die Autobahnmeisterei sperrten gemeinsam die A61 in Fahrtrichtung Koblenz voll. Für Räumungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn für ca. 90 Minuten vollgesperrt werden. Der Verkehr konnte über die A65 abgeleitet werden.

