PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Einfluss von BtM

Haßloch (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Moltkestraße in Haßloch konnten Beamte der PI Haßloch am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr bei dem 42-jährigen Fahrer Auffallerscheinungen hinsichtlich Betäubungsmittelkonsums feststellen. Der Verdacht bestätigte sich im Anschluss. Weiterhin war der 42-jährige Haßlocher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu guter Letzt wurde bei der Durchsuchung des Fahrzeugs noch ein illegales Springmesser gefunden. Der Mann wird sich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffamnn

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren