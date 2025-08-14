Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Einfluss von BtM

Haßloch (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Moltkestraße in Haßloch konnten Beamte der PI Haßloch am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr bei dem 42-jährigen Fahrer Auffallerscheinungen hinsichtlich Betäubungsmittelkonsums feststellen. Der Verdacht bestätigte sich im Anschluss. Weiterhin war der 42-jährige Haßlocher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu guter Letzt wurde bei der Durchsuchung des Fahrzeugs noch ein illegales Springmesser gefunden. Der Mann wird sich wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

