Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Herxheim am Berg (ots)
Am 15.08.2025 wurden zwischen 09:15 Uhr und 12:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt, wobei der Verkehr in Fahrtrichtung Grünstadt gemessen wurde. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt 15 Verstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 53 km/h, bei erlaubten 30 km/h, unterwegs war.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell