Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Herxheim am Berg (ots)

Am 15.08.2025 wurden zwischen 09:15 Uhr und 12:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt, wobei der Verkehr in Fahrtrichtung Grünstadt gemessen wurde. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt 15 Verstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 53 km/h, bei erlaubten 30 km/h, unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 10:03

    POL-PDNW: Versuchte Flucht vor Polizeistreife

    Grünstadt (ots) - Am Donnerstag den 14.08.2025 wollte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 18:00 Uhr in der Uhlandstraße in 67269 Grünstadt einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Rollerfahrer gab aber sofort Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Die Beamten konnten erkennen, dass am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Nacheile verloren die ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:15

    POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Einfluss von BtM

    Haßloch (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Moltkestraße in Haßloch konnten Beamte der PI Haßloch am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr bei dem 42-jährigen Fahrer Auffallerscheinungen hinsichtlich Betäubungsmittelkonsums feststellen. Der Verdacht bestätigte sich im Anschluss. Weiterhin war der 42-jährige Haßlocher nicht im Besitz einer gültigen ...

    mehr
