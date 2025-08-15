POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt (ots) - Am Donnerstag den 14.08.2025 wollte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 18:00 Uhr in der Uhlandstraße in 67269 Grünstadt einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Rollerfahrer gab aber sofort Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Die Beamten konnten erkennen, dass am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Nacheile verloren die ...

mehr