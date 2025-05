LPI-GTH: Einbrüche

Landkreis Gotha (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen im Landkreis Gotha. In der Zeit zwischen dem 05. Mai, 15.00 Uhr und 06. Mai, 17.35 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in drei Wohnhäuser im Bereich Siebleben (Tüttleber Weg), Seebergen (Hauptstraße) und Cobstädt (Lindenweg) ein. In Cobstädt entwendeten der oder die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld. In ...

mehr