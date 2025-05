LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Morgen kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Schiebigenberg" in Gräfenroda. Hier geriet ein Garten-/Ferienhaus in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro. Die 45-jährige Besitzerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gilt ein technischer Defekt in der Elektrik als Brandursache als ...

