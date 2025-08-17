Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei auf Kerwe in Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Während der Bauern- und Winzerkerwe im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf kam es am Sonntag (17.08.2025) kurz vor 01.00 h zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem offensichtlich stark alkoholisierten Festbesucher war durch die Mitarbeiter des auf dem Fest eingesetzten privaten Sicherheitsdienstes ein Platzverweis ausgesprochen worden. Kurz danach kam der Neustadter wieder zurück und schubste einen der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und versuchte diesen zu schlagen, weswegen er fixiert wurde. Hiernach kam es noch zu Beleidigungen. Die Polizei wurde informiert und es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

