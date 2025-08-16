PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Zeugen gesucht: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung mit Straßenschild bei der Asselheimer Weinkerwe

Grünstadt Asselheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Weinkerwe in Asselheim zu einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein 19-jähriger Besucher beobachtete, wie ein bislang unbekannter Täter ein temporäres Straßenschild trug. Als der Geschädigte den Täter auf dessen Verhalten ansprach, schlug dieser unvermittelt mit dem Schild auf den Kopf des jungen Mannes. Anschließend warf der Täter das Schild zwischen zwei geparkte Fahrzeuge, wobei eines der Autos beschädigt wurde. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich, ca. 18-20 Jahre alt
   - südländisches Erscheinungsbild
   - komplett weiße Bekleidung
   - war vermutlich in Begleitung einer größeren Gruppe unterwegs

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Stawowy, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

