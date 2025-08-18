Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu tief ins Glas geschaut

Wattenheim (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer machte am Sonntag den 17.08.2025 gegen 23:00 Uhr der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch Mitteilung über einen Pkw, dessen Fahrzeugführer erheblich Schlangenlinien fahren würde. Zum Zeitpunkt der Mitteilung befuhr der Pkw die Carlsberger Straße in 67319 Wattenheim. Die auf den Plan gerufenen Polizeibeamten eilten umgehend zur gemeldeten Örtlichkeit und konnten den Pkw letztlich nach kurzer Fahndung um 23:12 Uhr in der Bahnhofstraße in 67305 Ramsen fahrend feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sofort bei Ansprache des Fahrzeugführers, ein 31-jähriger Mann aus Ramsen, konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Es war auffällig, dass der Kontrollierte in seinem Gesamtverhalten verlangsamt auftrat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 1,41 Promille. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und des Führerscheins, erfolgte dann noch eine Blutentnahme. Gegen den Mann aus Ramsen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

