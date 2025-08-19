PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Grünstadt (ots)

Am Montag den 18.08.2025 machte gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch die Mitteilung, dass ein Mann an der Obersülzer Brücke an der Bundesstraße 271 bei 67269 Grünstadt Graffiti sprühen würde. Der Mitteiler gab an, dies im Vorbeifahren gesehen und schließlich auch gefilmt zu haben. Umgehend eilten zwei Streifen zur gemeldeten Örtlichkeit und konnten hier den Mann auf frischer Tat antreffen. Der Mann, ein 28-jähriger Obersülzener, versuchte noch mit seinem vor Ort befindlichen E-Scooter zu flüchten, was die Polizeibeamten aber verhindern konnten. Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes und seines mitgeführten Rucksackes konnten die Beamten weitere Graffitidosen, eine Sturmhaube, leere Bierdosen und ein Plastiktütchen mit Amphetamin-Anhaftungen auffinden. Ein Atemalkoholtest ergab auch den Wert von 0,77 Promille. Gegen den Sprayer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er muss zunächst damit leben, dass sein Smartphone und E-Scooter sichergestellt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

