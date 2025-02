Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel a.K.: Unfallflucht durch Radfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen - Riegel a.K.

Am Donnerstag, 20.02.2025, um 15:42 Uhr, ereignete sich in Riegel a.K. in der Unterführung der K5114 (Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Hauptstraße) ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich einer der Radler unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, befuhr der 48 Jahre alte geschädigte Fahrradfahrer zuvor die Bahnhofstraße und wollte seine Fahrt durch die Unterführung zur Hauptstraße fortsetzen.

Kurz nach der Unterführung kam ein anderer Fahrradfahrer die Böschung heruntergefahren und querte deshalb die Fahrspur des Geschädigten. Um einen Zusammenstoß zwischen beiden Radfahrenden zu verhindern, leitete der Geschädigte mit seinem Fahrrad eine Vollbremsung ein und kam hierdurch zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Geschädigte etliche Prellungen zu, am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 400,00 Euro.

Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unvermittelt und flüchtete so von der Unfallstelle. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, 170 cm groß, dunkel gekleidet, er war mit einem grünen Fahrrad unterwegs.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

