Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Beregnungsanlage bewässert BAB65

Gemarkung Haßloch (ots)

Am 20.08.2025 gegen 19:36 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim über eine Gefahrenstelle auf der BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, auf Höhe des Parkplatz Spechtersee in Kenntnis gesetzt. Vor Ort fiel den eingesetzten Beamten auf, dass ein Landwirt, eines angrenzenden Feldes die Beregnungsanlage so eingestellt hatte, dass die komplette Hauptfahrbahn der Autobahn bewässert wurde. Aufgrund der Wassermengen besteht die Möglichkeit, dass Verkehrsteilnehmer gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet daher, dass sich Geschädigte unter der Telefonnummer 06237/933-0 melden.

