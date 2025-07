Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pkw

Hildesheim (ots)

Harsum, Hoher Weg (jan) - In dem Zeitraum vom 20.07.2025, gegen 17:00 Uhr bis zum 21.07.2025, 08:00 Uhr wurde in der Straße Hoher Weg in Harsum ein weißer VW Transporter von einem Privatgrundstück entwendet. Der oder die Täter blieben bislang unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

