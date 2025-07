Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum vom 18.07. - 20.07.2025

(schi) Diebstahl eines E-Bikes am Bahnhof in Elze - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 18.07.2025, stellte ein Geschädigter gegen 08:30 Uhr sein E-Bike der Marke Cube Kathmandu ordnungsgemäß angeschlossen am Bahnhof in Elze ab. Bei der Rückkehr gegen 18:00 Uhr musste er feststellen, dass das Fahrrad durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Versuchter Einbruch in Bäckerei - Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag, den 18.07.2025, 19:00 Uhr auf Samstag, den 19.07.2025, 06:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Bäckerei in der Straße Im Lehder Feld in Eime einzudringen. Der oder die Täter bemühten sich durch das Aufhebeln einer Glasschiebetür gewaltsam in das Objekt zu gelangen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben und flüchteten offenbar unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Zeugen, die Angaben zu einem der geschilderten Sachverhalte machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068 / 93380 in Verbindung zu setzen.

