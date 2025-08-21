PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 14:30 Uhr einen Pkw in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten kurz nach Ansprache des Fahrzeugführers bei diesem Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der Verdacht bestätigte sich, da ein schließlich durchgeführter Urintest positiv auf Amphetamin verlief. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Fahrzeugführer zwecks Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

