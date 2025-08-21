Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss
Grünstadt (ots)
Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 14:30 Uhr einen Pkw in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten kurz nach Ansprache des Fahrzeugführers bei diesem Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der Verdacht bestätigte sich, da ein schließlich durchgeführter Urintest positiv auf Amphetamin verlief. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Fahrzeugführer zwecks Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
