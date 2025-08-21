PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Dirmstein (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 19:00 Uhr im Erich-Otto-Weg in 67246 Dirmstein einen E-Scooter-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Zunächst wurde festgestellt, dass am E-Scooter ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht und der E-Scooter zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht versichert war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Kontrollierten zudem Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein schließlich durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis. Der Scooter-Fahrer wurde schließlich zwecks Blutentnahme auf die Polizeidienststelle verbracht. Ein Strafverfahren u.a. wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

