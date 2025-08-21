PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut in eine Verkehrskontrolle geraten...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 28-Jähriger, welcher am 21.08.2025 um 10:10 Uhr in der Rittergartenstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Renault unterwegs war. Bereits am 09.07.2025 wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Auch am heutigen Tag konnten diese Auffälligkeiten wahrgenommen werden, weshalb diesem erneut eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

