POL-PDNW: Waldbrand - Rauchsäule über mehrere Kilometer sichtbar.

Bad Dürkheim/Kallstadt (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 15:00 Uhr, gingen bei der Polizei und der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe ein. Demnach war eine Rauchsäule im Bereich des Bismarckturms über Kilometer hinweg sichtbar. Da die genaue Brandörtlichkeit aufgrund der Rauchentwicklung nicht exakt lokalisierbar war, wurde durch den Flugplatz Bad Dürkheim angeboten, die anwesenden Piloten um einen Überflug zu bitten. Durch den Piloten konnte die Brandörtlichkeit lokalisiert und die Einsatzkräfte herangeführt werden. Die Feuerwehren Freinsheim und Bad Dürkheim löschten den Waldflächenbrand über einen Zeitraum von anderthalb Stunden ab. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von ca. 600 Quadratmetern aus. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.

