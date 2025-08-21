POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

Obersülzen (ots) - Am Mittwoch den 20.08.2025 gegen 22:00 Uhr ereignete sich kurz vor dem Ortseingang von 67271 Obersülzen ein Motorradunfall. Hierbei handelte es sich um einen sogenannten Alleinunfall. Der 17-jährige Fahrzeugführer fuhr zuvor die Landesstraße 453 aus Grünstadt kommend Richtung Obersülen. Auf Höhe einer Verkehrsinsel fuhr der Jugendliche auf seinem Fahrstreifen zu weit rechts und touchierte dadurch einen Bordstein, weshalb er zu Fall kam. Sein ...

