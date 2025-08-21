Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen
Lambrecht (Pfalz) (ots)
Der am 21.08.2025 als vermisst gemeldete 71-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell