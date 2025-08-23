Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tageswohnungseinbruch

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Freitag (22.08.2025) kam es in der Zeit von 09:15 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Nordring. Die unbekannten Täter erlangten durch gewaltsames Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus. Da die Bewohner keine deliktstypischen Wertgegenstände im Haus gelagert hatten, blieb der Wert der Diebesbeute bei wenigen hundert Euro.

Können Sie Angaben zur Tat oder zu den unbekannten Tätern machen? Haben Sie am Freitag im Tatortbereich etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

