Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht
Bad Dürkheim (ots)
Am 22.08.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr ein Skoda auf dem ALDI-Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de
