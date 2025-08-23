PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.08.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr ein Skoda auf dem ALDI-Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Dörr, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

