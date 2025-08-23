POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.08.2025 um 08:55 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Edenkoben mit seinem Opel in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Edenkobeners konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

mehr