Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Autofahrer flüchtet vor der Polizei - Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagabend und Sonntagabend in der Bahnhofstraße einen Opel Corsa und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Autofahrer flüchtet vor der Polizei und verursacht Verkehrsunfall

Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Welzheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als er aufgefordert wurde, seinen Führerschein auszuhändigen, fuhr er unvermittelt los und flüchtete vor den Polizisten. Auf seiner Flucht überholte er den Opel eines 29-jährigen Autofahrers und touchierte diesen hierbei. Die 30-jährige Mitfahrerin im Opel erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Nach dem Unfall setze der Audi-Fahrer seine Fahrt unvermittelt fort und stellte seinen Pkw schließlich in einer Tiefgarageneinfahrt im Schornbacher Weg ab, wo er seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Kurz darauf wurde er von einer Streife festgenommen. Der 27-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem ergab sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Welzheim: Reifen zerstochen

In der Nacht auf Sonntag zwischen 2:30 Uhr und 4:00 Uhr wurde in der Hutt-Keller-Straße der hintere rechte Reifen eines Pkw von einem bisher unbekannten Täter zerstochen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Eine 55 Jahre alte Citroen-Fahrerin missachtete am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr an der Einmündung Mutlanger Straße / Im Greut die Vorfahrt eines 57-jährigen BMW-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der BMW-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Backnang: In Gegenverkehr geraten

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr eine 31-jährige Audi-Fahrerin die Annonay-Straße und kam aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 68-jährigen Opel-Fahrer. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Spiegelberg: Unfall mit Quad

Ein 53-jähriger Quad-Fahrer war am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der K1822 unterwegs. Dort geriet er mit seinem Fahrzeug in eine Spurrille und verlor die Kontrolle über das Quad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Hierbei wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell