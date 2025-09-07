Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gestoßen

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr wollte eine 39-jährige Frau mit ihrem PKW Opel in der Wilhelmstraße rückwärts einparken und stieß dabei gegen einen geparkten PKW VW. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 39-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein einbehalten werden musste.

Gem. Aalen - Arlesberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend gegen 23:10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Kreisstraße 3289 von Arlesberg in Richtung Waldhausen mit seinem PKW Opel. Ausgangs einer Linkskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich zunächst und blieb nach etwa 100 m in einem Maisfeld stehen. Bei dem Unfall erlitten der 19-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisierter Radfahrer flüchtet vor Kontrolle

Am Sonntag gegen 02:50 Uhr befand sich ein 31-jähriger Radfahrer im Bereich des Kalten Marktes. Als er einen zufällig vorbeikommenden Streifenwagen erkannte, fuhr er schnell in Richtung Königsturmstraße weg. Als der Radfahrer daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden sollte, bog er in eine Seitenstraße ab und stürzte kurz darauf. Er rannte zu Fuß weiter und wollte über einen ca. 2 m - hohen Bauzaun flüchten. Hierbei fiel er vom Bauzaun runter und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann flüchtete dennoch zu Fuß weiter und konnte kurz darauf festgenommen werden. Wie sich herausstellte stand der Mann unter Alkoholeinwirkung, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Aalen: Diebstahl aus Umkleideraum

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde ein bislang unbekannter Dieb in einem Umkleideraum der Sportanlage der TSG Hoffherrnweiler in der Straße Bohnensträßle auf frischer Tat ertappt. Dieser hatte diverse Wertsachen der Sportler bereits zum Abtransport zurechtgelegt, als er entdeckt wurde und das Gebäude daraufhin fluchtartig verließ. Letztendlich erlangte der Dieb nur einen Geldbeutel mit geringem Wert. Der Täter war etwa 17-18 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte eine kräftige Statur, schwarze lockige Haare und war mit einem schwarzen Pullover bekleidet. An einem Arm hatte der Täter einen blauen Gipsverband angelegt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Dieb geben können, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell