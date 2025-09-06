Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall

Frankenhardt: Unfall mit verletzten Personen

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer die Landesstraße 1064 von Gründelhardt in Richtung Spaichbühl. Er geriet ins Schleudern und tochierte einen entgegenkommenden 27-jährigen Ford-Fahrer. Nach dem Zusammenstoß kam der Mercedes neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Insgesamt belief sich der Sachschaden auf ca. 20.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 07951 480422 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

