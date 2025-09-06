POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall
Crailsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Aalen (ots)
Am Freitag gegen 19:20 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec die Gaildorfer Straße aus Richtung Onolzheim kommend in Richtung der Reinthalerstraße. Auf Höhe des Jagstheimer Weg stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich dabei leicht am Kopf und im Gesicht. Der Fahrer trug keinen Helm.
