Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Neresheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines Traktors befuhr am Donnerstag gegen 20:15 Uhr die L1084 von Neresheim in Richtung Elchingen. Auf Höhe Stetten geriet der Fahrer mit seinem Traktor zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden LKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Traktorlenker unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem der 37-jährige LKW-Fahrer sein Fahrzeug gewendet hatte, konnte er den Traktor nicht mehr antreffen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001 entgegen.

Ellwangen: Garage beschädigt

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren eine Garage in der Max-Eyth-Straße. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

