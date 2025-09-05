Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Donnerstagabend 21 Uhr und Freitagmorgen 06:45 Uhr das Brenzhaus in der Mauerstraße mit schwarzer Farbe. Hierdurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Satteldorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 08 Uhr die K2504 von der L1066 in Richtung Ellrichshausen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Leitpfosten und anschließend in einen Maisacker. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass dieser mit einem weißen Toyota unterwegs war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell