POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss
Aalen (ots)
Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss
Am frühen Freitagmorgen gegen 01:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Audi-Fahrer die Hardtstraße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Hierdurch wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Audi unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Der 33-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.
