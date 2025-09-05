PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Audi-Fahrer die Hardtstraße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Hierdurch wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Audi unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Der 33-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:24

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl auf Baustelle - Motorradfahrer schwer verletzt

    Aalen (ots) - Hüttlingen: Motorradfahrer schwer verletzt Am Donnerstag um 10:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Motorradlenker die Auffahrt zur B19, vom Albanus-Kreisel kommend. An der Einmündung bog er nach rechts in Fahrtrichtung Oberalfingen ab. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden Seat und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:37

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Einbrüche

    Aalen (ots) - Fellbach: Unfall mit verletzter Fußgängerin - Zeugen gesucht Am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr fuhr eine 28-jährige BMW-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Bad Canstatt. Hierbei übersah sie eine 38-jährige Fußgängerin die den Fußgängerüberweg im Bereich der Lämmlestraße überquerte und erfasste sie. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:46

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Holzdiebstahl

    Aalen (ots) - Oberrot: Holzdiebstahl Ein Dieb entwendete zwischen Montag dem 25.08.2025 und Mittwoch dem 03.09.2025 etwa fünf Festmeter Holz welche am Aschenweg zum Abtransport bereitgelegt waren. Hierzu musste der Dieb das Holz vermutlich mit einem Kran verladen und mit einem Lkw abtransportiert haben. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 750 Euro. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren