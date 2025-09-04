Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl auf Baustelle - Motorradfahrer schwer verletzt

Hüttlingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag um 10:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Motorradlenker die Auffahrt zur B19, vom Albanus-Kreisel kommend. An der Einmündung bog er nach rechts in Fahrtrichtung Oberalfingen ab. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden Seat und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Der 40-jährige Lenker des Seat blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Oberkochen: Diebstahl auf Baustelle

Am Montagmorgen wurden auf einer Großbaustelle in der Straße Am Märzenbuckel mehrere Maschinen und Zubehör der Marke Hilti entwendet. Ein Mitarbeiter einer Firma stellte gegen 10 Uhr zwei Akkus, ein Ladegerät, einen Bohrhammer und einen Staubsauger für kurze Zeit im Treppenhaus der Baustelle ab. Kurze Zeit später waren alle Geräte verschwunden. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Geräte im Wert von etwa 2500 Euro nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Essingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagnachmittag und Donnerstagvormittag einen Skoda, welcher am Straßenrand der Pfarrgartenstraße geparkt war. Hierbei verursachte der unbekannte einen Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

