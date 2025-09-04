Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Einbrüche

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit verletzter Fußgängerin - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr fuhr eine 28-jährige BMW-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Bad Canstatt. Hierbei übersah sie eine 38-jährige Fußgängerin die den Fußgängerüberweg im Bereich der Lämmlestraße überquerte und erfasste sie. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei in Fellbach sucht nun unter 0711 57720 Zeugen die den Unfall beobachtet haben.

Waiblingen-Neustadt: In Getränkemarkt eingebrochen

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr wurde von bisher unbekannten Dieben in einen Getränkemarkt in der Straße Bahnhofsplatz ein- und ein Tresor im Inneren des Gebäudes aufgebrochen. Aus diesem wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Büroräume

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Betriebes in der Schurwaldstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde durch die Einbrecher nichts gestohlen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell