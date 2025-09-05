POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle
Aalen (ots)
Urbach: Vorfahrt missachtet
Am Donnerstagmittag befuhr ein 33- jähriger Toyota Fahrer die Widerscheinstraße. Auf Höhe der Wolfsgasse missachtet er die Vorfahrt einer bevorrechtigten 39- jährigen Skoda Lenkerin wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
Weinstadt: Vorfahrt missachtet
Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer missachtete an der Einmündung L 1199 / Schorndorfer Straße die Vorfahrt einer 65-jährigen Skoda-Fahrerin, woraufhin es zum Unfall zwischen den beiden Pkw kam. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 7500 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen