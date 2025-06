Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Zweiradfahrer entzieht sich Kontrolle - Polizei bittet um Hinweise (09.06.2025)

Rottweil (ots)

Am Montagnachmittag hat sich in der Innenstadt ein bislang unbekannter Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen und dabei mehrfach gegen Verkehrsregeln verstoßen.

Gegen 15 Uhr wollte ein Beamter der Motorradstaffel den Fahrer einer schwarzen 125er in der Straße "In der Au" kontrollieren. Der Unbekannte beschleunigte jedoch stark und flüchtete über die Kriegsdammstraße, die Predigerstraße und die Durschstraße wieder in Richtung Innenstadt. Dabei gefährdete er unter anderem mehrere Fußgänger vor einem Café in der Hauptstraße.

Die Flucht führte weiter in Richtung "Au", wo der Zweiradfahrer schließlich aus dem Sichtfeld geriet.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit mittlerer Statur, bekleidet mit dunkler Kleidung und einem schwarzen Helm mit verdunkeltem Visier.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder der schwarzen 125er machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 mit dem Verkehrsdienst Zimmern in Verbindung zu setzen.

