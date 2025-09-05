Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Arbeitsunfall - Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs

Aalen (ots)

Jagstzell: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag gegen 17:40 Uhr die B290 in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Ölmühle fuhr er in einer Rechtskurve zu weit links auf die Gegenfahrspur und streifte dabei einen entgegenkommenden BMW, der von einem 57-Jährigen gelenkt wurde. Der Fahrer musste seinen BMW nach rechts lenken um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und streifte dabei am Fahrbahnrand eine Warnbake und eine Fahrbahnbegrenzung. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich vermutlich um einen hellblauen Pkw mit Crailsheimer-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Arbeitsunfall

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr wurde im Waldgebiet "Ungnad" in der Nähe der L1070 ein schwerer Arbeitsunfall gemeldet. Ein 27-Jähriger stürzte bei der Ernte von Tannenzapfen aus 20-25 Metern Höhe von einem Baum und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mutlangen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 19:40 Uhr und 20:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Polo, der auf einem Discounter-Parkplatz in der Straße An der Stauferklinik abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstag, 06:50 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr, im Ferdinand-Porsche-Weg einen geparkten Audi und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Neresheim: Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag gegen 19:45 Uhr kam ein VW, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde, auf der Frankenstraße aufgrund von Alkoholisierung und Unachtsamkeit des Fahrers alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf einem Maisfeld um Stehen. Es stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Am Maisfeld entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell