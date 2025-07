Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Homburg-Reiskirchen

Homburg (ots)

Am Morgen des 22.07.2025 wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht mindestens ein bislang unbekannter Täter versucht hatte sich unberechtigt Zutritt zum Gebäude einer Kindertagesstätte in der Jägersburger Straße in Homburg-Reiskirchen zu verschaffen. Es entstand Sachschaden an insgesamt vier Zugangstüren des Gebäudes. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell