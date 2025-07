Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel OT Biesingen

Blieskastel (ots)

Am Samstag, den 18.07.2025 zwischen 04:00 Uhr und 15:30 Uhr ereignete sich ein Ver-kehrsunfall in der Straße "Am Chaussee" in Blieskastel OT Biesingen. Hierbei beschädigte ein PKW einen weißen Mercedes Sprinter mit HOM- Kreiskennzeichen. Im Anschluss ent-fernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

