Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt Bexbach/Frankenholz

Polizei Homburg (ots)

Am 18.07.2025 gegen ca. 14:45 Uhr kam es in der Höcherbergstraße in 66450 Bexbach/Frankenholz zu einer Verfolgungsfahrt mit einem grauen Audi A4 mit Homburger Kreiskennzeichen. Dieser versuchte sich mit rücksichtlosen und gefährlichen Überholvorgängen sowie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt verlief vom Ortseingang Frankenholz aus Oberbexbach kommend bis zur "Stangenwaldstraße", in welcher der männliche Fahrer gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell