POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel OT Altstadt

Homburg (ots) - In einem bislang unbekannten Zeitraum vor dem 13.07.2025 wurden von unbekannten Tätern mehrere Steine in Richtung verschiedener Gräber des Friedhofes in Homburg-Erbach geworfen. Dabei wurde mindestens ein Grabmal beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Es besteht der Verdacht, dass die Steine von einer Baustelle in der Baldungstraße stammen und möglicherweise auch von dort ...

mehr