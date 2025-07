Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung auf dem Webenheimer Bauernfest

Blieskastel (ots)

Am Samstag, den 19.07.2025 kam es gegen 23:15 Uhr auf dem "Webenheimer Bauernfest" in 66440 Blieskastel/Webenheim zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein bislang unbekannter Täter versprühte einen unbekannten Reizstoff (möglicherweise Pfefferspray) auf dem Festgelände im Bereich des "Autoscooters" vermutlich in die Düsen, der dort im Boden verbauten Nebelanlage. Bei Auslösung der Nebelanlage verteilte sich der Reizstoff im gesamten Fahrgeschäft, wodurch mindestens 12 Personen im Alter zwischen 11 und 38 Jahren leicht verletzt wurden und über Atembeschwerden und Übelkeit klagten. Sie wurden im Sanitätszelt des Festgeländes vor Ort medizinisch versorgt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch den Reizstoffeinsatz verletzt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell