Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

Lorch: Zeugen gesucht nach Nötigung im Straßenverkehr

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 16:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Aalen zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver. Auf Höhe von Lorch befanden sich vier bis fünf Fahrzeuge auf dem linken der zwei Fahrstreifen und überholten mehrere Lkw. Von hinten schloss ein Pritschenwagen auf und fuhr dem letzten der Fahrzeuge auf der linken Spur sehr dicht auf und gab Lichthupe. Im Anschluss wechselte der Pritschenwagen auf die rechte Spur und überholte dort die ganze Kolonne um dann unmittelbar vor dem vordersten Fahrzeug wieder auf die linke Spur zu ziehen. Dort bremste der Fahrer des Pritschenwagens stark ab, sodass die vier bis fünf soeben überholten Fahrzeuge sehr stark abbremsen mussten. Nur durch Gefahrenbremsungen konnten Kollisionen verhindert werden. Nun entfernte sich der genannte Pritschenwagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Aalen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls oder Personen, die einen entsprechenden Pritschenwagen wahrnehmen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell