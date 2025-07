POL-PPWP: Motorradfahrer fährt auf Passanten zu

Kaiserslautern (ots) - In der Straßburger Allee brachen am Donnerstag Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Zwischen 17:40 Uhr und 20 Uhr machten sich die Täter an der Haustür des Anwesens zu schaffen. Gewaltsam öffneten sie die Tür und durchwühlten das Haus. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht daheim. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand stahlen die Einbrecher einen Geldbetrag in mindestens vierstelliger Höhe. Die ...

